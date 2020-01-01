Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomika
Nest Credit Vault (NCREDIT) informācija
Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets.
Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield.
nCREDIT is a diversified earn strategy combining institutional-grade public and private credit from leading global managers and innovative onchain platforms. It blends senior secured loans, trade finance, basis trading, and short-term debt to deliver stable, high-quality yield across market conditions. Designed for resilient income, nCREDIT gives everyday capital access to the strategies once reserved for institutions.
Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Nest Credit Vault (NCREDIT) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais NCREDIT tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu NCREDIT tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti NCREDIT tokenomiku, uzzini NCREDIT tokena reāllaika cenu!
NCREDIT cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NCREDIT? Mūsu NCREDIT cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.