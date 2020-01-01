Neroboss (NEROBOSS) tokenomika
Neroboss is an innovative project that combines artificial intelligence (AI), memetics, and blockchain technology to revolutionize financial markets. Inspired by the historical figure of the Roman emperor Nero, the project utilizes the Nero SDK to create an autonomous AI agent that leads a digital community or "clan." Neroboss aims to dominate the memetic landscape by generating engaging multimedia content, interacting in real-time with users, and autonomously executing actions such as social media posts and airdrops. The ultimate goal is to reshape market dynamics by leveraging AI-driven leadership and memetic influence to create financial opportunities for its community members.
Neroboss (NEROBOSS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Neroboss (NEROBOSS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais NEROBOSS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu NEROBOSS tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Atruna
