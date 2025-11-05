BiržaDEX+
Reāllaika Nereus cena šodien ir 0.137316 USD. Seko līdzi reāllaika NRS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NRS cenas tendenci MEXC.

Nereus Cena (NRS)

1 NRS uz USD reāllaika cena:

$0.137297
+1.10%1D
+1.10%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs.
USD
Nereus (NRS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:21 (UTC+8)

Nereus (NRS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.13363
$ 0.13363$ 0.13363
24h zemākā
$ 0.138032
$ 0.138032$ 0.138032
24h augstākā

$ 0.13363
$ 0.13363$ 0.13363

$ 0.138032
$ 0.138032$ 0.138032

$ 0.687331
$ 0.687331$ 0.687331

$ 0.088159
$ 0.088159$ 0.088159

+0.13%

+1.13%

+2.42%

+2.42%

Nereus (NRS) reāllaika cena ir $0.137316. Pēdējo 24 stundu laikā NRS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.13363 līdz augstākajai $ 0.138032, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NRS visu laiku augstākā cena ir $ 0.687331, savukārt zemākā - $ 0.088159.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NRS ir mainījies par +0.13% pēdējā stundā, par +1.13% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.42% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nereus (NRS) tirgus informācija

$ 5.37M
$ 5.37M$ 5.37M

--
----

$ 137.65M
$ 137.65M$ 137.65M

39.01M
39.01M 39.01M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Nereus tirgus maksimums ir $ 5.37M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NRS apjoms apgrozībā ir 39.01M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 137.65M.

Nereus (NRS) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nereus uz USD bija $ +0.00152999.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nereus uz USD bija $ +0.0060977916.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nereus uz USD bija $ -0.0032377876.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nereus uz USD bija $ +0.0160477113760991.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.00152999+1.13%
30 dienas$ +0.0060977916+4.44%
60 dienas$ -0.0032377876-2.35%
90 dienas$ +0.0160477113760991+13.23%

Kas ir Nereus (NRS)?

Nereus is a derivatives trading platform on Polygon, combining the transparency and security of DeFi with the performance and user experience of CEX

Launched on the Polygon blockchain, Nereus is a decentralized derivatives trading platform that integrates features typical of centralized exchanges (CEX) with the transparency and security of decentralized finance (DeFi). Designed to enhance capital efficiency, Nereus offers up to 150x leverage on a broad selection of assets, including cryptocurrencies, forex, and commodities.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nereus cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nereus (NRS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nereus (NRS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nereus prognozes.

Apskati Nereus cenas prognozi!

Nereus (NRS) tokenomika

Nereus (NRS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NRS tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nereus (NRS)

Kāda ir Nereus (NRS) vērtība šodien?
Reāllaika NRS cena USD ir 0.137316 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NRS uz USD cena?
Pašreizējā NRS uz USD cena ir $ 0.137316. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nereus tirgus maksimums?
NRS tirgus maksimums ir $ 5.37M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NRS apjoms apgrozībā?
NRS apjoms apgrozībā ir 39.01M USD.
Kāda bija NRS vēsturiski augstākā cena?
NRS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.687331 USD apmērā.
Kāda bija NRS vēsturiski zemākā cena?
NRS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.088159 USD.
Kāds ir NRS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NRS tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NRS šogad kāps augstāk?
NRS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NRS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:21 (UTC+8)

Nereus (NRS) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti.

