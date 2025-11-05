BiržaDEX+
Reāllaika Neonet AI cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NEONET uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEONET cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NEONET

NEONET Cenas informācija

Kas ir NEONET

NEONET Oficiālā tīmekļa vietne

NEONET Tokenomika

NEONET Cenas prognoze

Neonet AI logotips

Neonet AI Cena (NEONET)

Nav sarakstā

1 NEONET uz USD reāllaika cena:

--
----
-14.90%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Neonet AI (NEONET) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:31:31 (UTC+8)

Neonet AI (NEONET) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00153661
$ 0.00153661$ 0.00153661

$ 0
$ 0$ 0

-0.46%

-14.97%

-44.29%

-44.29%

Neonet AI (NEONET) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NEONET tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEONET visu laiku augstākā cena ir $ 0.00153661, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEONET ir mainījies par -0.46% pēdējā stundā, par -14.97% pēdējo 24 stundu laikā un par -44.29% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Neonet AI (NEONET) tirgus informācija

$ 12.61K
$ 12.61K$ 12.61K

--
----

$ 12.61K
$ 12.61K$ 12.61K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Neonet AI tirgus maksimums ir $ 12.61K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NEONET apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.61K.

Neonet AI (NEONET) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Neonet AI uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Neonet AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Neonet AI uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Neonet AI uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-14.97%
30 dienas$ 0-66.61%
60 dienas$ 0-81.88%
90 dienas$ 0--

Kas ir Neonet AI (NEONET)?

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Neonet AI (NEONET) resurss

Oficiālā interneta vietne

Neonet AI cenas prognoze (USD)

Kāda būs Neonet AI (NEONET) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Neonet AI (NEONET) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Neonet AI prognozes.

Apskati Neonet AI cenas prognozi!

NEONET uz vietējām valūtām

Neonet AI (NEONET) tokenomika

Neonet AI (NEONET) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEONET tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Neonet AI (NEONET)

Kāda ir Neonet AI (NEONET) vērtība šodien?
Reāllaika NEONET cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEONET uz USD cena?
Pašreizējā NEONET uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Neonet AI tirgus maksimums?
NEONET tirgus maksimums ir $ 12.61K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEONET apjoms apgrozībā?
NEONET apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija NEONET vēsturiski augstākā cena?
NEONET sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00153661 USD apmērā.
Kāda bija NEONET vēsturiski zemākā cena?
NEONET sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NEONET tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEONET tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NEONET šogad kāps augstāk?
NEONET cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEONET cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:31:31 (UTC+8)

Neonet AI (NEONET) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

