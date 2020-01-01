Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nekocoin (((=ↀΩↀ=))), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) informācija

Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology.

Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nekodex.org/
Tehniskais dokuments:
https://docs.nekodex.org/

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.30M
Kopējais apjoms:
$ 2.70B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.85B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.90M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00449354
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00070182
Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais ((=ↀΩↀ=)) tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu ((=ↀΩↀ=)) tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti ((=ↀΩↀ=)) tokenomiku, uzzini ((=ↀΩↀ=)) tokena reāllaika cenu!

((=ↀΩↀ=)) cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas ((=ↀΩↀ=))? Mūsu ((=ↀΩↀ=)) cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

