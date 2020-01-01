Navigate (NVG8) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Navigate (NVG8), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Navigate (NVG8) informācija

Navigate is a data marketplace designed for AI agents, offering both digital and physical data infrastructure to facilitate the development and training of artificial intelligence applications. The platform enables users to contribute data in two primary ways: passively, through an automated browser extension, or actively, via structured annotation tasks in a gamified environment. By leveraging blockchain technology, Navigate ensures transparent data transactions while rewarding contributors for their participation. Built on the BASE layer-2 protocol, the marketplace provides scalable and efficient operations. The NVG8 token is used within the ecosystem to facilitate transactions, incentivize contributions, and enable staking programs. Additionally, Navigate is expanding its services by integrating decentralized infrastructure, further enhancing its capacity for data acquisition, storage, and security.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nvg8.io
Tehniskais dokuments:
https://docs.nvg8.io/navigate-documentation-hub/

Navigate (NVG8) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Navigate (NVG8) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 735.71K
$ 735.71K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 140.53M
$ 140.53M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.24M
$ 5.24M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.055605
$ 0.055605
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00423214
$ 0.00423214
Pašreizējā cena:
$ 0.00523523
$ 0.00523523

Navigate (NVG8) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Navigate (NVG8) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NVG8 tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NVG8 tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NVG8 tokenomiku, uzzini NVG8 tokena reāllaika cenu!

NVG8 cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NVG8? Mūsu NVG8 cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

