Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) informācija

Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://deuro.com/
Tehniskais dokuments:
https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M
Kopējais apjoms:
$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M
Apjoms apgrozībā:
$ 13.68M
$ 13.68M$ 13.68M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 5.25M
$ 5.25M$ 5.25M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.421108
$ 0.421108$ 0.421108
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.378816
$ 0.378816$ 0.378816
Pašreizējā cena:
$ 0.383734
$ 0.383734$ 0.383734

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NDEPS tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NDEPS tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NDEPS tokenomiku, uzzini NDEPS tokena reāllaika cenu!

NDEPS cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NDEPS? Mūsu NDEPS cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.