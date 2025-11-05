BiržaDEX+
Reāllaika Nativ cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NTV uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NTV cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NTV

NTV Cenas informācija

Kas ir NTV

NTV Oficiālā tīmekļa vietne

NTV Tokenomika

NTV Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Nativ logotips

Nativ Cena (NTV)

Nav sarakstā

1 NTV uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nativ (NTV) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:31:16 (UTC+8)

Nativ (NTV) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.89%

-7.60%

+22.34%

+22.34%

Nativ (NTV) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NTV tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NTV visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NTV ir mainījies par +1.89% pēdējā stundā, par -7.60% pēdējo 24 stundu laikā un par +22.34% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nativ (NTV) tirgus informācija

$ 20.18K
$ 20.18K$ 20.18K

--
----

$ 101.17K
$ 101.17K$ 101.17K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

Pašreizējais Nativ tirgus maksimums ir $ 20.18K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NTV apjoms apgrozībā ir 29.53B ar kopējo apjomu 148000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 101.17K.

Nativ (NTV) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nativ uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nativ uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nativ uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nativ uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.60%
30 dienas$ 0-94.09%
60 dienas$ 0-95.19%
90 dienas$ 0--

Kas ir Nativ (NTV)?

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nativ (NTV) resurss

Oficiālā interneta vietne

Nativ cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nativ (NTV) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nativ (NTV) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nativ prognozes.

Apskati Nativ cenas prognozi!

NTV uz vietējām valūtām

Nativ (NTV) tokenomika

Nativ (NTV) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NTV tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nativ (NTV)

Kāda ir Nativ (NTV) vērtība šodien?
Reāllaika NTV cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NTV uz USD cena?
Pašreizējā NTV uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nativ tirgus maksimums?
NTV tirgus maksimums ir $ 20.18K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NTV apjoms apgrozībā?
NTV apjoms apgrozībā ir 29.53B USD.
Kāda bija NTV vēsturiski augstākā cena?
NTV sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NTV vēsturiski zemākā cena?
NTV sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NTV tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NTV tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NTV šogad kāps augstāk?
NTV cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NTV cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:31:16 (UTC+8)

Nativ (NTV) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

