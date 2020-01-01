Nash Smart Finance (NASF) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nash Smart Finance (NASF), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Nash Smart Finance (NASF) informācija

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nashsmartfinance.io/
Tehniskais dokuments:
https://docs.nashsmartfinance.io/

Nash Smart Finance (NASF) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nash Smart Finance (NASF) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 267.40K
$ 267.40K
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 10.00M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība): $ 267.40K
$ 267.40K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.03036396
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00595173
Pašreizējā cena:
$ 0.02673949
Nash Smart Finance (NASF) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nash Smart Finance (NASF) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NASF tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NASF tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NASF tokenomiku, uzzini NASF tokena reāllaika cenu!

NASF cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas NASF? Mūsu NASF cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.