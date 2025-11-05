BiržaDEX+
Reāllaika Nasdaq xStock cena šodien ir 628.59 USD. Seko līdzi reāllaika QQQX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati QQQX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par QQQX

QQQX Cenas informācija

Kas ir QQQX

QQQX Tehniskais dokuments

QQQX Oficiālā tīmekļa vietne

QQQX Tokenomika

QQQX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Nasdaq xStock logotips

Nasdaq xStock Cena (QQQX)

Nav sarakstā

1 QQQX uz USD reāllaika cena:

$628.59
$628.59
-0.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nasdaq xStock (QQQX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:08 (UTC+8)

Nasdaq xStock (QQQX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 618.42
$ 618.42
24h zemākā
$ 634.02
$ 634.02
24h augstākā

$ 618.42
$ 618.42

$ 634.02
$ 634.02

$ 2,014.76
$ 2,014.76

$ 543.74
$ 543.74

+1.58%

-0.76%

-0.73%

-0.73%

Nasdaq xStock (QQQX) reāllaika cena ir $628.59. Pēdējo 24 stundu laikā QQQX tika tirgots robežās no zemākās $ 618.42 līdz augstākajai $ 634.02, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. QQQX visu laiku augstākā cena ir $ 2,014.76, savukārt zemākā - $ 543.74.

Īstermiņa veiktspējas ziņā QQQX ir mainījies par +1.58% pēdējā stundā, par -0.76% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.73% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nasdaq xStock (QQQX) tirgus informācija

$ 9.91M
$ 9.91M

--
--

$ 26.53M
$ 26.53M

15.77K
15.77K

42,208.69156698384
42,208.69156698384

Pašreizējais Nasdaq xStock tirgus maksimums ir $ 9.91M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. QQQX apjoms apgrozībā ir 15.77K ar kopējo apjomu 42208.69156698384. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 26.53M.

Nasdaq xStock (QQQX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nasdaq xStock uz USD bija $ -4.8426208772632.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nasdaq xStock uz USD bija $ +26.7531046950.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nasdaq xStock uz USD bija $ +58.6972941870.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nasdaq xStock uz USD bija $ +60.7632881728002.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -4.8426208772632-0.76%
30 dienas$ +26.7531046950+4.26%
60 dienas$ +58.6972941870+9.34%
90 dienas$ +60.7632881728002+10.70%

Kas ir Nasdaq xStock (QQQX)?

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nasdaq xStock cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nasdaq xStock (QQQX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nasdaq xStock (QQQX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nasdaq xStock prognozes.

Apskati Nasdaq xStock cenas prognozi!

QQQX uz vietējām valūtām

Nasdaq xStock (QQQX) tokenomika

Nasdaq xStock (QQQX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par QQQX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nasdaq xStock (QQQX)

Kāda ir Nasdaq xStock (QQQX) vērtība šodien?
Reāllaika QQQX cena USD ir 628.59 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā QQQX uz USD cena?
Pašreizējā QQQX uz USD cena ir $ 628.59. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nasdaq xStock tirgus maksimums?
QQQX tirgus maksimums ir $ 9.91M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir QQQX apjoms apgrozībā?
QQQX apjoms apgrozībā ir 15.77K USD.
Kāda bija QQQX vēsturiski augstākā cena?
QQQX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 2,014.76 USD apmērā.
Kāda bija QQQX vēsturiski zemākā cena?
QQQX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 543.74 USD.
Kāds ir QQQX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu QQQX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai QQQX šogad kāps augstāk?
QQQX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati QQQX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:45:08 (UTC+8)

Nasdaq xStock (QQQX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

