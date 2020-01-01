Naked Jim ($JIM) tokenomika

Naked Jim ($JIM) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Naked Jim ($JIM), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Naked Jim ($JIM) informācija

Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services.

The only utility it offers... is 100% pure entertainment!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://nakedjim.io/

Naked Jim ($JIM) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Naked Jim ($JIM) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 1.49M
Kopējais apjoms:
$ 999.73M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.73M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 1.49M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00754141
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.0014842
Naked Jim ($JIM) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Naked Jim ($JIM) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais $JIM tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu $JIM tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti $JIM tokenomiku, uzzini $JIM tokena reāllaika cenu!

$JIM cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas $JIM? Mūsu $JIM cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.