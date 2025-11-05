BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Naked Crab Man cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRABFURIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRABFURIE cenas tendenci MEXC.Reāllaika Naked Crab Man cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika CRABFURIE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati CRABFURIE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par CRABFURIE

CRABFURIE Cenas informācija

Kas ir CRABFURIE

CRABFURIE Oficiālā tīmekļa vietne

CRABFURIE Tokenomika

CRABFURIE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Naked Crab Man logotips

Naked Crab Man Cena (CRABFURIE)

Nav sarakstā

1 CRABFURIE uz USD reāllaika cena:

--
----
-7.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:53 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.41%

-7.75%

-26.32%

-26.32%

Naked Crab Man (CRABFURIE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā CRABFURIE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. CRABFURIE visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā CRABFURIE ir mainījies par -1.41% pēdējā stundā, par -7.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -26.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Naked Crab Man (CRABFURIE) tirgus informācija

$ 10.14K
$ 10.14K$ 10.14K

--
----

$ 10.14K
$ 10.14K$ 10.14K

999.46M
999.46M 999.46M

999,457,305.297634
999,457,305.297634 999,457,305.297634

Pašreizējais Naked Crab Man tirgus maksimums ir $ 10.14K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. CRABFURIE apjoms apgrozībā ir 999.46M ar kopējo apjomu 999457305.297634. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.14K.

Naked Crab Man (CRABFURIE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Naked Crab Man uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Naked Crab Man uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Naked Crab Man uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Naked Crab Man uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.75%
30 dienas$ 0-87.95%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Naked Crab Man (CRABFURIE)?

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Naked Crab Man (CRABFURIE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Naked Crab Man cenas prognoze (USD)

Kāda būs Naked Crab Man (CRABFURIE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Naked Crab Man (CRABFURIE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Naked Crab Man prognozes.

Apskati Naked Crab Man cenas prognozi!

CRABFURIE uz vietējām valūtām

Naked Crab Man (CRABFURIE) tokenomika

Naked Crab Man (CRABFURIE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par CRABFURIE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Naked Crab Man (CRABFURIE)

Kāda ir Naked Crab Man (CRABFURIE) vērtība šodien?
Reāllaika CRABFURIE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā CRABFURIE uz USD cena?
Pašreizējā CRABFURIE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Naked Crab Man tirgus maksimums?
CRABFURIE tirgus maksimums ir $ 10.14K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir CRABFURIE apjoms apgrozībā?
CRABFURIE apjoms apgrozībā ir 999.46M USD.
Kāda bija CRABFURIE vēsturiski augstākā cena?
CRABFURIE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija CRABFURIE vēsturiski zemākā cena?
CRABFURIE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir CRABFURIE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu CRABFURIE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai CRABFURIE šogad kāps augstāk?
CRABFURIE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati CRABFURIE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:53 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,004.92
$101,004.92$101,004.92

-2.10%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.76
$3,257.76$3,257.76

-7.11%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.08
$154.08$154.08

-4.58%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1850
$2.1850$2.1850

-4.25%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,004.92
$101,004.92$101,004.92

-2.10%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,257.76
$3,257.76$3,257.76

-7.11%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1850
$2.1850$2.1850

-4.25%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.08
$154.08$154.08

-4.58%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16173
$0.16173$0.16173

-1.34%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25681
$0.25681$0.25681

+1,574.11%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1936
$2.1936$2.1936

+1,362.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000175
$0.000000000175$0.000000000175

+103.48%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%