BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Nakama Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NAKAMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NAKAMA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Nakama Coin cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika NAKAMA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NAKAMA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NAKAMA

NAKAMA Cenas informācija

Kas ir NAKAMA

NAKAMA Tehniskais dokuments

NAKAMA Oficiālā tīmekļa vietne

NAKAMA Tokenomika

NAKAMA Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Nakama Coin logotips

Nakama Coin Cena (NAKAMA)

Nav sarakstā

1 NAKAMA uz USD reāllaika cena:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Nakama Coin (NAKAMA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:45 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nakama Coin (NAKAMA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā NAKAMA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NAKAMA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NAKAMA ir mainījies par -- pēdējā stundā, par -- pēdējo 24 stundu laikā un par 0.00% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Nakama Coin (NAKAMA) tirgus informācija

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Pašreizējais Nakama Coin tirgus maksimums ir $ 390.20K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. NAKAMA apjoms apgrozībā ir 6.00B ar kopējo apjomu 10000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 650.33K.

Nakama Coin (NAKAMA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Nakama Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Nakama Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Nakama Coin uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Nakama Coin uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0--
30 dienas$ 00.00%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Nakama Coin (NAKAMA)?

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Nakama Coin cenas prognoze (USD)

Kāda būs Nakama Coin (NAKAMA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Nakama Coin (NAKAMA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Nakama Coin prognozes.

Apskati Nakama Coin cenas prognozi!

NAKAMA uz vietējām valūtām

Nakama Coin (NAKAMA) tokenomika

Nakama Coin (NAKAMA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NAKAMA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Nakama Coin (NAKAMA)

Kāda ir Nakama Coin (NAKAMA) vērtība šodien?
Reāllaika NAKAMA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NAKAMA uz USD cena?
Pašreizējā NAKAMA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Nakama Coin tirgus maksimums?
NAKAMA tirgus maksimums ir $ 390.20K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NAKAMA apjoms apgrozībā?
NAKAMA apjoms apgrozībā ir 6.00B USD.
Kāda bija NAKAMA vēsturiski augstākā cena?
NAKAMA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija NAKAMA vēsturiski zemākā cena?
NAKAMA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir NAKAMA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NAKAMA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai NAKAMA šogad kāps augstāk?
NAKAMA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NAKAMA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:45 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,945.83
$100,945.83$100,945.83

-2.16%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.72
$3,256.72$3,256.72

-7.14%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.95
$153.95$153.95

-4.66%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1833
$2.1833$2.1833

-4.32%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,945.83
$100,945.83$100,945.83

-2.16%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.72
$3,256.72$3,256.72

-7.14%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1833
$2.1833$2.1833

-4.32%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.95
$153.95$153.95

-4.66%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16165
$0.16165$0.16165

-1.39%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.24784
$0.24784$0.24784

+1,515.64%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.1830
$2.1830$2.1830

+1,355.33%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000340
$0.0000000000000000000000000340$0.0000000000000000000000000340

+392.75%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000176
$0.000000000176$0.000000000176

+104.65%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000640
$0.0000640$0.0000640

+56.09%