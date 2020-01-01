Nabla (NABLA) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Nabla (NABLA), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Nabla Finance - The Yield protocol for the People

Nabla Finance is a Yield protocol where the yield is generated by the Nabla AMM. Nabla AMM is a novel type of Automated Market Maker for Crypto, certain Real World Assets (e.g. stables, treasuries, commodities) and Yield Assets (e.g. LST and LRT). Its architecture almost entirely avoids Impermanent Loss (IL), whilst offering high capital efficiency. This enables much higher risk-adjusted returns for Liquidity Providers (LPs), and low swap costs for traders.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.nabla.fi
Tehniskais dokuments:
https://www.nabla.fi/assets/Nabla-Whitepaper.pdf

Nabla (NABLA) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Nabla (NABLA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija: $ 907.48K
$ 907.48K
$ 907.48K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 287.45M
$ 287.45M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 3.16M
$ 3.16M$ 3.16M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00602006
$ 0.00602006
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00228045
$ 0.00228045$ 0.00228045
Pašreizējā cena:
$ 0.00315697
$ 0.00315697

Nabla (NABLA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Nabla (NABLA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais NABLA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu NABLA tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti NABLA tokenomiku, uzzini NABLA tokena reāllaika cenu!

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.