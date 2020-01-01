MyanCat Coin (MYAN) tokenomika

MyanCat Coin (MYAN) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MyanCat Coin (MYAN), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MyanCat Coin (MYAN) informācija

Myancat is a living meme on Manta Pacific and launched on Gull Launcher of Gull Network.

80% of supply will be locked and deployed onto Gull Network. 10% of supply will be airdropped to community and supported of Gull VIP NFT holders 10% of supply will be used for marketing purposes

Flibberdy jibberish, zippity zoppity, Wibble wobble, dippity doppity!

Fizzing, buzzing, wacky words galore, Gibberish gibberish, let's explore!

Gibberish gibberish, a joyful spree, Talk like MyanCat, moon we will see!

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.myancat.com/

MyanCat Coin (MYAN) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MyanCat Coin (MYAN) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 413.38K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 413.38K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00223548
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00041338
MyanCat Coin (MYAN) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MyanCat Coin (MYAN) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MYAN tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MYAN tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MYAN tokenomiku, uzzini MYAN tokena reāllaika cenu!

MYAN cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MYAN? Mūsu MYAN cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

