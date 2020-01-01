MXY6900 (MXY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MXY6900 (MXY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MXY6900 (MXY) informācija

MXY6900 is intended for traders, researchers, and meme lovers alike, anyone who wants a macro-level view of this vibrant sector without having to track dozens of projects individually. It can serve as a sentiment gauge, an educational resource, or simply a fun way to follow the meme coin chaos. Ultimately, MXY6900 is more than a meme coin project. It is a decentralized experiment in cultural indexing, a reflection of the spirit of the internet, priced in memes, updated in real time, and fueled by community. One token, infinite memes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mxy6900.com/

MXY6900 (MXY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MXY6900 (MXY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 304.01K
Kopējais apjoms:
$ 1.00B
Apjoms apgrozībā:
$ 1.00B
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 304.01K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00231973
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00006168
Pašreizējā cena:
$ 0.00030635
MXY6900 (MXY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MXY6900 (MXY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MXY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MXY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MXY tokenomiku, uzzini MXY tokena reāllaika cenu!

MXY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MXY? Mūsu MXY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.