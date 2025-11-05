BiržaDEX+
Reāllaika MUTE SWAP by Virtuals cena šodien ir 0.01214982 USD. Seko līdzi reāllaika MUTE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUTE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MUTE

MUTE Cenas informācija

Kas ir MUTE

MUTE Oficiālā tīmekļa vietne

MUTE Tokenomika

MUTE Cenas prognoze

1 MUTE uz USD reāllaika cena:

$0.01214982
$0.01214982$0.01214982
-12.30%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Tiešsaistes cenu diagramma
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00988781
$ 0.00988781$ 0.00988781
24h zemākā
$ 0.01425218
$ 0.01425218$ 0.01425218
24h augstākā

$ 0.00988781
$ 0.00988781$ 0.00988781

$ 0.01425218
$ 0.01425218$ 0.01425218

$ 0.02159579
$ 0.02159579$ 0.02159579

$ 0
$ 0$ 0

-3.85%

-12.34%

+3.91%

+3.91%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) reāllaika cena ir $0.01214982. Pēdējo 24 stundu laikā MUTE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00988781 līdz augstākajai $ 0.01425218, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MUTE visu laiku augstākā cena ir $ 0.02159579, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MUTE ir mainījies par -3.85% pēdējā stundā, par -12.34% pēdējo 24 stundu laikā un par +3.91% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) tirgus informācija

$ 4.84M
$ 4.84M$ 4.84M

--
----

$ 12.09M
$ 12.09M$ 12.09M

400.00M
400.00M 400.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais MUTE SWAP by Virtuals tirgus maksimums ir $ 4.84M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MUTE apjoms apgrozībā ir 400.00M ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 12.09M.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MUTE SWAP by Virtuals uz USD bija $ -0.00171189600606494.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MUTE SWAP by Virtuals uz USD bija $ +0.0883309567.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MUTE SWAP by Virtuals uz USD bija $ +0.0201332541.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MUTE SWAP by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00171189600606494-12.34%
30 dienas$ +0.0883309567+727.01%
60 dienas$ +0.0201332541+165.71%
90 dienas$ 0--

Kas ir MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) resurss

Oficiālā interneta vietne

MUTE SWAP by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MUTE SWAP by Virtuals prognozes.

Apskati MUTE SWAP by Virtuals cenas prognozi!

MUTE uz vietējām valūtām

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) tokenomika

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MUTE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Kāda ir MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) vērtība šodien?
Reāllaika MUTE cena USD ir 0.01214982 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MUTE uz USD cena?
Pašreizējā MUTE uz USD cena ir $ 0.01214982. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MUTE SWAP by Virtuals tirgus maksimums?
MUTE tirgus maksimums ir $ 4.84M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MUTE apjoms apgrozībā?
MUTE apjoms apgrozībā ir 400.00M USD.
Kāda bija MUTE vēsturiski augstākā cena?
MUTE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.02159579 USD apmērā.
Kāda bija MUTE vēsturiski zemākā cena?
MUTE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MUTE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MUTE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MUTE šogad kāps augstāk?
MUTE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MUTE cenas prognozi dziļākai analīzei.
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

