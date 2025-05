Must (MUST) cena šodien

Must (MUST) aktuālā cena šodien ir 0.815128 USD. Tā pašreizējais tirgus maksimums ir $ 82.66K USD. MUST uz USD cena tiek atjaunināta reālajā laikā.

Atslēga Must Tirgus veiktspēja:

- 24 stundu tirdzniecības apjoms ir -- USD

Must cenas izmaiņas dienas laikā ir -2.35%

- Tam ir apjoms apgrozībā 101.39K USD

