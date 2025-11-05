BiržaDEX+
Reāllaika Musk It cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MUSKIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUSKIT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Musk It cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MUSKIT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUSKIT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MUSKIT

MUSKIT Cenas informācija

Kas ir MUSKIT

MUSKIT Oficiālā tīmekļa vietne

MUSKIT Tokenomika

MUSKIT Cenas prognoze

Musk It logotips

Musk It Cena (MUSKIT)

Nav sarakstā

1 MUSKIT uz USD reāllaika cena:

$0.00019379
$0.00019379$0.00019379
-5.40%1D
mexc
USD
Musk It (MUSKIT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:14 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072781
$ 0.072781$ 0.072781

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-5.46%

-18.44%

-18.44%

Musk It (MUSKIT) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MUSKIT tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MUSKIT visu laiku augstākā cena ir $ 0.072781, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MUSKIT ir mainījies par +0.41% pēdējā stundā, par -5.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.44% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Musk It (MUSKIT) tirgus informācija

$ 193.78K
$ 193.78K$ 193.78K

--
----

$ 193.78K
$ 193.78K$ 193.78K

999.92M
999.92M 999.92M

999,924,442.164849
999,924,442.164849 999,924,442.164849

Pašreizējais Musk It tirgus maksimums ir $ 193.78K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MUSKIT apjoms apgrozībā ir 999.92M ar kopējo apjomu 999924442.164849. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 193.78K.

Musk It (MUSKIT) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Musk It uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Musk It uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Musk It uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Musk It uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-5.46%
30 dienas$ 0-31.83%
60 dienas$ 0-55.03%
90 dienas$ 0--

Kas ir Musk It (MUSKIT)?

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Musk It (MUSKIT) resurss

Oficiālā interneta vietne

Musk It cenas prognoze (USD)

Kāda būs Musk It (MUSKIT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Musk It (MUSKIT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Musk It prognozes.

Apskati Musk It cenas prognozi!

MUSKIT uz vietējām valūtām

Musk It (MUSKIT) tokenomika

Musk It (MUSKIT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MUSKIT tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Musk It (MUSKIT)

Kāda ir Musk It (MUSKIT) vērtība šodien?
Reāllaika MUSKIT cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MUSKIT uz USD cena?
Pašreizējā MUSKIT uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Musk It tirgus maksimums?
MUSKIT tirgus maksimums ir $ 193.78K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MUSKIT apjoms apgrozībā?
MUSKIT apjoms apgrozībā ir 999.92M USD.
Kāda bija MUSKIT vēsturiski augstākā cena?
MUSKIT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.072781 USD apmērā.
Kāda bija MUSKIT vēsturiski zemākā cena?
MUSKIT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MUSKIT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MUSKIT tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MUSKIT šogad kāps augstāk?
MUSKIT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MUSKIT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:14 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

