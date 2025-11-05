BiržaDEX+
Reāllaika Music by Virtuals cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MUSIC uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MUSIC cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MUSIC

MUSIC Cenas informācija

Kas ir MUSIC

MUSIC Oficiālā tīmekļa vietne

MUSIC Tokenomika

MUSIC Cenas prognoze

Music by Virtuals logotips

Music by Virtuals Cena (MUSIC)

Nav sarakstā

1 MUSIC uz USD reāllaika cena:

$0.00096723
$0.00096723$0.00096723
-15.70%1D
mexc
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:07 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0.00117636
$ 0.00117636$ 0.00117636
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00117636
$ 0.00117636$ 0.00117636

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0
$ 0$ 0

-4.05%

-15.75%

-46.04%

-46.04%

Music by Virtuals (MUSIC) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MUSIC tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0.00117636, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MUSIC visu laiku augstākā cena ir $ 0.04681096, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MUSIC ir mainījies par -4.05% pēdējā stundā, par -15.75% pēdējo 24 stundu laikā un par -46.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Music by Virtuals (MUSIC) tirgus informācija

$ 960.43K
$ 960.43K$ 960.43K

--
----

$ 960.43K
$ 960.43K$ 960.43K

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Pašreizējais Music by Virtuals tirgus maksimums ir $ 960.43K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MUSIC apjoms apgrozībā ir 997.59M ar kopējo apjomu 997589005.9044687. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 960.43K.

Music by Virtuals (MUSIC) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Music by Virtuals uz USD bija $ -0.000180941001097425.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Music by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Music by Virtuals uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Music by Virtuals uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.000180941001097425-15.75%
30 dienas$ 0-4.93%
60 dienas$ 0-19.22%
90 dienas$ 0--

Kas ir Music by Virtuals (MUSIC)?

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Music by Virtuals (MUSIC) resurss

Oficiālā interneta vietne

Music by Virtuals cenas prognoze (USD)

Kāda būs Music by Virtuals (MUSIC) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Music by Virtuals (MUSIC) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Music by Virtuals prognozes.

Apskati Music by Virtuals cenas prognozi!

MUSIC uz vietējām valūtām

Music by Virtuals (MUSIC) tokenomika

Music by Virtuals (MUSIC) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MUSIC tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Music by Virtuals (MUSIC)

Kāda ir Music by Virtuals (MUSIC) vērtība šodien?
Reāllaika MUSIC cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MUSIC uz USD cena?
Pašreizējā MUSIC uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Music by Virtuals tirgus maksimums?
MUSIC tirgus maksimums ir $ 960.43K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MUSIC apjoms apgrozībā?
MUSIC apjoms apgrozībā ir 997.59M USD.
Kāda bija MUSIC vēsturiski augstākā cena?
MUSIC sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.04681096 USD apmērā.
Kāda bija MUSIC vēsturiski zemākā cena?
MUSIC sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MUSIC tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MUSIC tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MUSIC šogad kāps augstāk?
MUSIC cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MUSIC cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:30:07 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

