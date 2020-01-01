Mula AI (MULA) tokenomika
Mula AI (MULA) informācija
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems.
$MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to:
-
Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.
-
Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.
-
Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.
-
AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.
-
Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation.
$MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence.
This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
Mula AI (MULA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Mula AI (MULA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Mula AI (MULA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Mula AI (MULA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MULA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MULA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MULA tokenomiku, uzzini MULA tokena reāllaika cenu!
MULA cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MULA? Mūsu MULA cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.