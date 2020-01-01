Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomika

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Mrs Miggles (MRSMIGGLES), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) informācija

Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mrsmigglesbase.com/

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 149.79K
$ 149.79K$ 149.79K
Kopējais apjoms:
$ 948.65M
$ 948.65M$ 948.65M
Apjoms apgrozībā:
$ 948.65M
$ 948.65M$ 948.65M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 149.79K
$ 149.79K$ 149.79K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00502618
$ 0.00502618$ 0.00502618
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00015768
$ 0.00015768$ 0.00015768

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MRSMIGGLES tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MRSMIGGLES tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MRSMIGGLES tokenomiku, uzzini MRSMIGGLES tokena reāllaika cenu!

MRSMIGGLES cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MRSMIGGLES? Mūsu MRSMIGGLES cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Kāpēc izvēlēties MEXC?

MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.

Vairāk nekā 4,000 tirdzniecības pāru tūlītējo darījumu un Futures sadaļās
Ātrākie tokenu saraksti starp CEX
#1 likviditāte visā nozarē
Zemākā komisijas maksa ar 24/7 klientu atbalstu
100 %+ tokenu rezervju pārredzamība lietotāju līdzekļiem
Īpaši zemas prasības uzsākšanai: pērc kriptovalūtu ar tikai 1 USDT
mc_how_why_title
Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.