Reāllaika Mr Puggles cena šodien ir 0.00001077 USD. Seko līdzi reāllaika PUGGLES uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati PUGGLES cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par PUGGLES

PUGGLES Cenas informācija

Kas ir PUGGLES

PUGGLES Oficiālā tīmekļa vietne

PUGGLES Tokenomika

PUGGLES Cenas prognoze

Mr Puggles logotips

Mr Puggles Cena (PUGGLES)

Nav sarakstā

Mr Puggles (PUGGLES) Cenas informācija (USD)

Mr Puggles (PUGGLES) reāllaika cena ir $0.00001077. Pēdējo 24 stundu laikā PUGGLES tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00000987 līdz augstākajai $ 0.00001159, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. PUGGLES visu laiku augstākā cena ir $ 0.00017366, savukārt zemākā - $ 0.00000987.

Īstermiņa veiktspējas ziņā PUGGLES ir mainījies par +0.76% pēdējā stundā, par -7.07% pēdējo 24 stundu laikā un par -14.08% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mr Puggles (PUGGLES) tirgus informācija

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

--
----

$ 10.77K
$ 10.77K$ 10.77K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Pašreizējais Mr Puggles tirgus maksimums ir $ 10.77K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. PUGGLES apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 10.77K.

Mr Puggles (PUGGLES) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mr Puggles uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mr Puggles uz USD bija $ -0.0000067774.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mr Puggles uz USD bija $ -0.0000086301.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mr Puggles uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-7.07%
30 dienas$ -0.0000067774-62.92%
60 dienas$ -0.0000086301-80.13%
90 dienas$ 0--

Kas ir Mr Puggles (PUGGLES)?

Mr. Puggles isn’t just another cool dog on Base — he’s a symbol of the perfect blend between tradition and the evolving future of digital culture. With his timeless sense of style and a playful wink that says, “Let’s do this,” Mr. Puggles represents both trust and forward-thinking innovation in the crypto space.

More than just a mascot, he’s a character that brings people together. He connects the old-school charm of loyalty and confidence with the new wave of decentralized tech, memes, and community-driven energy.

Whether you’re just beginning your crypto journey or you’re a seasoned holder with years in the game, Mr. Puggles welcomes you into a growing community on Base — one that’s not only passionate but is actively redefining what it means to be bullish in this new digital frontier.

Mr. Puggles isn’t just leading a project. He’s leading a movement.

Mr Puggles (PUGGLES) resurss

Oficiālā interneta vietne

Mr Puggles cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mr Puggles (PUGGLES) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mr Puggles (PUGGLES) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mr Puggles prognozes.

Apskati Mr Puggles cenas prognozi!

PUGGLES uz vietējām valūtām

Mr Puggles (PUGGLES) tokenomika

Mr Puggles (PUGGLES) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par PUGGLES tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mr Puggles (PUGGLES)

Kāda ir Mr Puggles (PUGGLES) vērtība šodien?
Reāllaika PUGGLES cena USD ir 0.00001077 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā PUGGLES uz USD cena?
Pašreizējā PUGGLES uz USD cena ir $ 0.00001077. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mr Puggles tirgus maksimums?
PUGGLES tirgus maksimums ir $ 10.77K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir PUGGLES apjoms apgrozībā?
PUGGLES apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija PUGGLES vēsturiski augstākā cena?
PUGGLES sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00017366 USD apmērā.
Kāda bija PUGGLES vēsturiski zemākā cena?
PUGGLES sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00000987 USD.
Kāds ir PUGGLES tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu PUGGLES tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai PUGGLES šogad kāps augstāk?
PUGGLES cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati PUGGLES cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 12:16:57 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

