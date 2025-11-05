BiržaDEX+
Reāllaika Mozaic cena šodien ir 0.0002148 USD. Seko līdzi reāllaika MOZ uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOZ cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MOZ

MOZ Cenas informācija

Kas ir MOZ

MOZ Tehniskais dokuments

MOZ Oficiālā tīmekļa vietne

MOZ Tokenomika

MOZ Cenas prognoze

Mozaic logotips

Mozaic Cena (MOZ)

Nav sarakstā

1 MOZ uz USD reāllaika cena:

$0.0002148
-6.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm.
USD
Mozaic (MOZ) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:29:49 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00020175
24h zemākā
$ 0.00023425
24h augstākā

$ 0.00020175
$ 0.00023425
$ 0.207574
$ 0.00002929
+0.31%

-6.59%

-23.58%

-23.58%

Mozaic (MOZ) reāllaika cena ir $0.0002148. Pēdējo 24 stundu laikā MOZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00020175 līdz augstākajai $ 0.00023425, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.207574, savukārt zemākā - $ 0.00002929.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MOZ ir mainījies par +0.31% pēdējā stundā, par -6.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mozaic (MOZ) tirgus informācija

$ 32.33K
--
$ 160.93K
150.52M
749,226,547.2474781
Pašreizējais Mozaic tirgus maksimums ir $ 32.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOZ apjoms apgrozībā ir 150.52M ar kopējo apjomu 749226547.2474781. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 160.93K.

Mozaic (MOZ) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ -0.0001443494.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ -0.0000020332.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ +0.00004943924192183313.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-6.59%
30 dienas$ -0.0001443494-67.20%
60 dienas$ -0.0000020332-0.94%
90 dienas$ +0.00004943924192183313+29.90%

Kas ir Mozaic (MOZ)?

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mozaic cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mozaic (MOZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mozaic (MOZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mozaic prognozes.

Apskati Mozaic cenas prognozi!

MOZ uz vietējām valūtām

Mozaic (MOZ) tokenomika

Mozaic (MOZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOZ tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mozaic (MOZ)

Kāda ir Mozaic (MOZ) vērtība šodien?
Reāllaika MOZ cena USD ir 0.0002148 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MOZ uz USD cena?
Pašreizējā MOZ uz USD cena ir $ 0.0002148. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mozaic tirgus maksimums?
MOZ tirgus maksimums ir $ 32.33K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MOZ apjoms apgrozībā?
MOZ apjoms apgrozībā ir 150.52M USD.
Kāda bija MOZ vēsturiski augstākā cena?
MOZ sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.207574 USD apmērā.
Kāda bija MOZ vēsturiski zemākā cena?
MOZ sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002929 USD.
Kāds ir MOZ tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MOZ tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MOZ šogad kāps augstāk?
MOZ cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MOZ cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:29:49 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) svarīgi nozares atjauninājumi

11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

