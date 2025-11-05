Mozaic Cena (MOZ)
Mozaic (MOZ) reāllaika cena ir $0.0002148. Pēdējo 24 stundu laikā MOZ tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00020175 līdz augstākajai $ 0.00023425, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOZ visu laiku augstākā cena ir $ 0.207574, savukārt zemākā - $ 0.00002929.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MOZ ir mainījies par +0.31% pēdējā stundā, par -6.59% pēdējo 24 stundu laikā un par -23.58% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Mozaic tirgus maksimums ir $ 32.33K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOZ apjoms apgrozībā ir 150.52M ar kopējo apjomu 749226547.2474781. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 160.93K.
Šodien cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ -0.0001443494.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ -0.0000020332.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mozaic uz USD bija $ +0.00004943924192183313.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-6.59%
|30 dienas
|$ -0.0001443494
|-67.20%
|60 dienas
|$ -0.0000020332
|-0.94%
|90 dienas
|$ +0.00004943924192183313
|+29.90%
What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.
Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.
What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.
History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.
What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.
Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.
What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.
Kāda būs Mozaic (MOZ) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mozaic (MOZ) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mozaic prognozes.
Apskati Mozaic cenas prognozi!
Mozaic (MOZ) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOZ tokena tokenomiku tagad!
