MoveZ (MOVEZ) tokenomika
MoveZ (MOVEZ) informācija
MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features!
MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more!
Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you’re part of it!
MoveZ (MOVEZ) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos MoveZ (MOVEZ) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
MoveZ (MOVEZ) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
MoveZ (MOVEZ) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MOVEZ tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MOVEZ tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MOVEZ tokenomiku, uzzini MOVEZ tokena reāllaika cenu!
MOVEZ cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MOVEZ? Mūsu MOVEZ cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Kāpēc izvēlēties MEXC?
MEXC ir viena no pasaulē labakajām kriptovalūtu biržām, kurai uzticas miljoni lietotāju visā pasaulē. Neatkarīgi no tā, vai esi iesācējs vai profesionālis, MEXC ir vienkāršākais ceļš uz kriptovalūtu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.