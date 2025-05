Kas ir Most Wanted ($WANTED)?

$WaNTeD is a unique meme token project that blends a police meta, humor, satire, and education within the cryptocurrency space. Our very own in-house Solana Police Department work around the clock creating entertaining content, such as memes, wanted posters featuring trading mishaps of influencers, and humorous commentary on market trends.

