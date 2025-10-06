Reāllaika Most Holders Ever cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GATHA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GATHA cenas tendenci MEXC.Reāllaika Most Holders Ever cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika GATHA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GATHA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GATHA

GATHA Cenas informācija

GATHA Oficiālā tīmekļa vietne

GATHA Tokenomika

GATHA Cenas prognoze

Most Holders Ever logotips

Most Holders Ever Cena (GATHA)

Nav sarakstā

1 GATHA uz USD reāllaika cena:

--
----
-1.20%1D
mexc
USD
Most Holders Ever (GATHA) Tiešsaistes cenu diagramma
Most Holders Ever (GATHA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-0.66%

+10.04%

+10.04%

Most Holders Ever (GATHA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā GATHA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GATHA visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GATHA ir mainījies par +0.04% pēdējā stundā, par -0.66% pēdējo 24 stundu laikā un par +10.04% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Most Holders Ever (GATHA) tirgus informācija

$ 7.22K
$ 7.22K$ 7.22K

--
----

$ 7.22K
$ 7.22K$ 7.22K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

Pašreizējais Most Holders Ever tirgus maksimums ir $ 7.22K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. GATHA apjoms apgrozībā ir 997.88M ar kopējo apjomu 997878554.876499. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 7.22K.

Most Holders Ever (GATHA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Most Holders Ever uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Most Holders Ever uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Most Holders Ever uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Most Holders Ever uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-0.66%
30 dienas$ 0+10.78%
60 dienas$ 0+35.46%
90 dienas$ 0--

Kas ir Most Holders Ever (GATHA)?

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Most Holders Ever (GATHA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Most Holders Ever cenas prognoze (USD)

Kāda būs Most Holders Ever (GATHA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Most Holders Ever (GATHA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Most Holders Ever prognozes.

Apskati Most Holders Ever cenas prognozi!

GATHA uz vietējām valūtām

Most Holders Ever (GATHA) tokenomika

Most Holders Ever (GATHA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GATHA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Most Holders Ever (GATHA)

Kāda ir Most Holders Ever (GATHA) vērtība šodien?
Reāllaika GATHA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GATHA uz USD cena?
Pašreizējā GATHA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Most Holders Ever tirgus maksimums?
GATHA tirgus maksimums ir $ 7.22K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GATHA apjoms apgrozībā?
GATHA apjoms apgrozībā ir 997.88M USD.
Kāda bija GATHA vēsturiski augstākā cena?
GATHA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija GATHA vēsturiski zemākā cena?
GATHA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir GATHA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GATHA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai GATHA šogad kāps augstāk?
GATHA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GATHA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:42:06 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.