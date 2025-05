Kas ir Mops (MOPS)?

Absolutely fair launch token! 5% of all tokens sent to Vitalik Butrein Address: https://etherscan.io/tx/0x8247ea24caeb8f22736c72dd67946f1666a3e78906942a0b66c96ebfbc504a32 95% of all tokens pooled into Uniswap V2 Liquidity Pool: https://etherscan.io/tx/0xde7d8f10e634a1f36054e5dae18b9e57214925448b32b3c106699ce3718f8b50 100% of liquidity pool tokens send to burn address: https://etherscan.io/tx/0x72ef97b7af5699ebc665249ff136859b5032175b020bc20659603fcf5ae1c9ab

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mops (MOPS) resurss Oficiālā interneta vietne