MOONY (MOONY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MOONY (MOONY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

MOONY (MOONY) informācija

MOONY merges meme culture with on-chain and AI tech, creating a hub to innovate, grow, and spread the gospel according to Saint Green. Following da Moony is essential for staying ahead of market trends. Automated tools, AI agents, and algorithms track and analyze smart Moony moves, delivering deep data, research, and insights packaged in a meme-powered vibe and backed up by an engaged community. Take control supported by categorized risk management

#Origin MOONY was spawned by cryptolovers, artists, and OG market sharks—13+ years deep in crypto, and alpha hunting.

#Expertise daMOONY flows algorithms and AI agents to drive alpha hunts, analyze market trends and sentiment, and optimize portfolio management across short-, mid- & long-term, as well as high-risk strategies.

$MOONY: making JPGs Great Again. No presale. Zero taxes. Liquidity pool burnt. Contract renounced. Powered by Solana-based pump-fun, $MOONY is da MEME for da people. Sustained by pure memetic energy and the green candle spirit, $MOONY shows you the FUN side of crypto. Let's celebrate every $MOONY milestone together!

Phase 1 Community Building +

Phase 2 Technical Infrastructure Development +

Phase 3 MOONY Community Fund +

Phase 4 Ecosystem Expansion +

Phase 5 Advanced Features for Hodlers +

Phase 6 Project Expansion

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://darealmoony.ai/

MOONY (MOONY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MOONY (MOONY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 55.18K
$ 55.18K
Kopējais apjoms:
$ 999.94M
$ 999.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 999.94M
$ 999.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 55.18K
$ 55.18K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.00151023
$ 0.00151023
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.00003728
$ 0.00003728
Pašreizējā cena:
$ 0
$ 0

MOONY (MOONY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MOONY (MOONY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MOONY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MOONY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MOONY tokenomiku, uzzini MOONY tokena reāllaika cenu!

MOONY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MOONY? Mūsu MOONY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.