MOONDOGE Cena (MOONDOGE)
-0.00%
+10.85%
+0.60%
+0.60%
MOONDOGE (MOONDOGE) reāllaika cena ir $0.00005331. Pēdējo 24 stundu laikā MOONDOGE tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00004809 līdz augstākajai $ 0.00005487, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOONDOGE visu laiku augstākā cena ir $ 0.01037486, savukārt zemākā - $ 0.00004461.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MOONDOGE ir mainījies par -0.00% pēdējā stundā, par +10.85% pēdējo 24 stundu laikā un par +0.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais MOONDOGE tirgus maksimums ir $ 53.26K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOONDOGE apjoms apgrozībā ir 998.98M ar kopējo apjomu 998979047.383838. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 53.26K.
Šodien cenas izmaiņas MOONDOGE uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MOONDOGE uz USD bija $ -0.0000189804.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MOONDOGE uz USD bija $ -0.0000164129.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MOONDOGE uz USD bija $ -0.0003052773688553851.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|+10.85%
|30 dienas
|$ -0.0000189804
|-35.60%
|60 dienas
|$ -0.0000164129
|-30.78%
|90 dienas
|$ -0.0003052773688553851
|-85.13%
Just a moondoge headed to the moon
MoonDoge ($MOONDOGE) is your cosmic canine companion on the Solana blockchain—built for memes, community, and moon-bound vibes.
With the rallying cry “Houston, Doge reporting for Moon Mission,” MoonDoge blends space-age humor with meme-fueled culture.
It’s not just another dog token—it’s a lunar movement powered by fast, low-cost Solana tech. Join the pack, spread the bark, and let’s send this good boy to the moon!
MoonDoge is barking at the moon and beyond. The community is active, the mission is clear, and the rocket is fueled.
So the question is… are you coming with us? Buckle up. Bark loud. Let’s MoonDoge.
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
