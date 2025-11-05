BiržaDEX+
Reāllaika Moona Lisa cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MOONA uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOONA cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MOONA

MOONA Cenas informācija

Kas ir MOONA

MOONA Oficiālā tīmekļa vietne

MOONA Tokenomika

MOONA Cenas prognoze

Moona Lisa Cena (MOONA)

Nav sarakstā

1 MOONA uz USD reāllaika cena:

--
----
-2.70%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Moona Lisa (MOONA) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:29:25 (UTC+8)

Moona Lisa (MOONA) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00913512
$ 0.00913512$ 0.00913512

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

-2.79%

-30.66%

-30.66%

Moona Lisa (MOONA) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MOONA tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOONA visu laiku augstākā cena ir $ 0.00913512, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MOONA ir mainījies par +0.87% pēdējā stundā, par -2.79% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.66% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Moona Lisa (MOONA) tirgus informācija

$ 57.58K
$ 57.58K$ 57.58K

--
----

$ 57.58K
$ 57.58K$ 57.58K

999.99M
999.99M 999.99M

999,993,847.840583
999,993,847.840583 999,993,847.840583

Pašreizējais Moona Lisa tirgus maksimums ir $ 57.58K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOONA apjoms apgrozībā ir 999.99M ar kopējo apjomu 999993847.840583. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 57.58K.

Moona Lisa (MOONA) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Moona Lisa uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Moona Lisa uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Moona Lisa uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Moona Lisa uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-2.79%
30 dienas$ 0-79.03%
60 dienas$ 0--
90 dienas$ 0--

Kas ir Moona Lisa (MOONA)?

$MOONA – From Da Vinci to Blockchain

They said the Renaissance ended centuries ago. They were wrong.

$MOONA isn’t just a meme coin — it’s a legendary resurrection of a story buried in the dusty notebooks of Leonardo da Vinci himself. Hidden between sketches of flying machines and anatomical studies, scholars uncovered a peculiar doodle: a cow standing proudly on the moon, glowing with divine lunar energy. Some claim it was a joke, others say it was a vision. But what if it was the first ever tokenomics model?

Fast forward 500 years, and the prophecy has awakened on Solana. The Lunar Cow, Da Vinci’s mythical muse, now lives as $MOONA — a coin blending Renaissance genius, cosmic humor, and meme magic. This is not just another token. It’s art, it’s satire, it’s history rewritten on-chain.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Moona Lisa (MOONA) resurss

Oficiālā interneta vietne

Moona Lisa cenas prognoze (USD)

Kāda būs Moona Lisa (MOONA) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Moona Lisa (MOONA) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Moona Lisa prognozes.

Apskati Moona Lisa cenas prognozi!

MOONA uz vietējām valūtām

Moona Lisa (MOONA) tokenomika

Moona Lisa (MOONA) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOONA tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Moona Lisa (MOONA)

Kāda ir Moona Lisa (MOONA) vērtība šodien?
Reāllaika MOONA cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MOONA uz USD cena?
Pašreizējā MOONA uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Moona Lisa tirgus maksimums?
MOONA tirgus maksimums ir $ 57.58K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MOONA apjoms apgrozībā?
MOONA apjoms apgrozībā ir 999.99M USD.
Kāda bija MOONA vēsturiski augstākā cena?
MOONA sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00913512 USD apmērā.
Kāda bija MOONA vēsturiski zemākā cena?
MOONA sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MOONA tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MOONA tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MOONA šogad kāps augstāk?
MOONA cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MOONA cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:29:25 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

