Moon Tropica (CAH) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Moon Tropica (CAH), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
USD

Moon Tropica (CAH) informācija

Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up!

Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture.

Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory!

Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes.

The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse.

Oficiālā tīmekļa vietne:
http://moontropica.com

Moon Tropica (CAH) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Moon Tropica (CAH) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.76M
$ 2.76M
Kopējais apjoms:
$ 35.00M
$ 35.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 2.81M
$ 2.81M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 34.49M
$ 34.49M
Visu laiku augstākā cena:
$ 53.6
$ 53.6
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.136106
$ 0.136106
Pašreizējā cena:
$ 0.985374
$ 0.985374

Moon Tropica (CAH) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Moon Tropica (CAH) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais CAH tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu CAH tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti CAH tokenomiku, uzzini CAH tokena reāllaika cenu!

CAH cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas CAH? Mūsu CAH cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.