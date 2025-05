Kas ir Monky ($MONKY)?

Monky is a memecoin launched on Base, this cryptocurrency brings to life the character "Monky", a degen monkey Like Pepe, Brett or Ponke, Monky aspires to become one of the most popular memecoin MONKY's design meets the needs of online merchants and meme enthusiasts, aiming to provide a fun and engaging experience Which has forged strategic partnerships with leading companies in the crypto space, which will help ensure the viability and long-term growth of the project

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!