Reāllaika Monkey The Picasso cena šodien ir 0.00001556 USD. Seko līdzi reāllaika MONKEY uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MONKEY cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MONKEY

MONKEY Cenas informācija

Kas ir MONKEY

MONKEY Oficiālā tīmekļa vietne

MONKEY Tokenomika

MONKEY Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Monkey The Picasso logotips

Monkey The Picasso Cena (MONKEY)

Nav sarakstā

1 MONKEY uz USD reāllaika cena:

--
----
-17.10%1D
USD
Monkey The Picasso (MONKEY) Tiešsaistes cenu diagramma
Monkey The Picasso (MONKEY) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00001532
$ 0.00001532$ 0.00001532
24h zemākā
$ 0.00001903
$ 0.00001903$ 0.00001903
24h augstākā

$ 0.00001532
$ 0.00001532$ 0.00001532

$ 0.00001903
$ 0.00001903$ 0.00001903

$ 0.0055935
$ 0.0055935$ 0.0055935

$ 0.00001532
$ 0.00001532$ 0.00001532

-0.07%

-16.44%

-36.32%

-36.32%

Monkey The Picasso (MONKEY) reāllaika cena ir $0.00001556. Pēdējo 24 stundu laikā MONKEY tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00001532 līdz augstākajai $ 0.00001903, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MONKEY visu laiku augstākā cena ir $ 0.0055935, savukārt zemākā - $ 0.00001532.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MONKEY ir mainījies par -0.07% pēdējā stundā, par -16.44% pēdējo 24 stundu laikā un par -36.32% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Monkey The Picasso (MONKEY) tirgus informācija

$ 14.78K
$ 14.78K$ 14.78K

--
----

$ 15.24K
$ 15.24K$ 15.24K

949.82M
949.82M 949.82M

979,684,629.352816
979,684,629.352816 979,684,629.352816

Pašreizējais Monkey The Picasso tirgus maksimums ir $ 14.78K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MONKEY apjoms apgrozībā ir 949.82M ar kopējo apjomu 979684629.352816. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 15.24K.

Monkey The Picasso (MONKEY) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Monkey The Picasso uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Monkey The Picasso uz USD bija $ -0.0000150655.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Monkey The Picasso uz USD bija $ -0.0000154549.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Monkey The Picasso uz USD bija $ -0.004130995366170402.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-16.44%
30 dienas$ -0.0000150655-96.82%
60 dienas$ -0.0000154549-99.32%
90 dienas$ -0.004130995366170402-99.62%

Kas ir Monkey The Picasso (MONKEY)?

$Monkey The Picasso is a cryptocurrency project launched on the BonkFun platform, inspired by a remarkable dog, raised by OmarVonMuller, that paints by holding a brush in its mouth. This dog has gained significant fame on social media, boasting 1.2 million followers on Facebook, 600,000 on Instagram, and 50,000 on TikTok. Beyond being a meme coin, $Monkey The Picasso aims to create a "Monkey Universe" by blending art and blockchain technology. The project features a 3D art gallery on its website (monkeyonsol.xyz), showcasing Monkey’s artwork in a virtual space. Additionally, the team is developing a Monkey X Agent and expanding the ecosystem through community-driven initiatives, with OmarVonMuller engaging followers by creating requested artwork on social media. $Monkey The Picasso stands out for its unique fusion of artistic talent, social media influence, and a decentralized creative vision

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Monkey The Picasso (MONKEY) resurss

Oficiālā interneta vietne

Monkey The Picasso cenas prognoze (USD)

Kāda būs Monkey The Picasso (MONKEY) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Monkey The Picasso (MONKEY) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Monkey The Picasso prognozes.

Apskati Monkey The Picasso cenas prognozi!

MONKEY uz vietējām valūtām

Monkey The Picasso (MONKEY) tokenomika

Monkey The Picasso (MONKEY) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MONKEY tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Monkey The Picasso (MONKEY)

Kāda ir Monkey The Picasso (MONKEY) vērtība šodien?
Reāllaika MONKEY cena USD ir 0.00001556 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MONKEY uz USD cena?
Pašreizējā MONKEY uz USD cena ir $ 0.00001556. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Monkey The Picasso tirgus maksimums?
MONKEY tirgus maksimums ir $ 14.78K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MONKEY apjoms apgrozībā?
MONKEY apjoms apgrozībā ir 949.82M USD.
Kāda bija MONKEY vēsturiski augstākā cena?
MONKEY sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0055935 USD apmērā.
Kāda bija MONKEY vēsturiski zemākā cena?
MONKEY sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00001532 USD.
Kāds ir MONKEY tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MONKEY tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MONKEY šogad kāps augstāk?
MONKEY cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MONKEY cenas prognozi dziļākai analīzei.
Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

