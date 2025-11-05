BiržaDEX+
Reāllaika Monke Phone cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MONKEPHONE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MONKEPHONE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MONKEPHONE

MONKEPHONE Cenas informācija

Kas ir MONKEPHONE

MONKEPHONE Oficiālā tīmekļa vietne

MONKEPHONE Tokenomika

MONKEPHONE Cenas prognoze

Monke Phone logotips

Monke Phone Cena (MONKEPHONE)

Nav sarakstā

1 MONKEPHONE uz USD reāllaika cena:

--
----
-10.50%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Monke Phone (MONKEPHONE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:29:01 (UTC+8)

Monke Phone (MONKEPHONE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00176224
$ 0.00176224$ 0.00176224

$ 0
$ 0$ 0

-2.69%

-10.57%

-51.69%

-51.69%

Monke Phone (MONKEPHONE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MONKEPHONE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MONKEPHONE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00176224, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MONKEPHONE ir mainījies par -2.69% pēdējā stundā, par -10.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -51.69% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Monke Phone (MONKEPHONE) tirgus informācija

$ 44.46K
$ 44.46K$ 44.46K

--
----

$ 44.46K
$ 44.46K$ 44.46K

999.40M
999.40M 999.40M

999,404,704.287431
999,404,704.287431 999,404,704.287431

Pašreizējais Monke Phone tirgus maksimums ir $ 44.46K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MONKEPHONE apjoms apgrozībā ir 999.40M ar kopējo apjomu 999404704.287431. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 44.46K.

Monke Phone (MONKEPHONE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Monke Phone uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Monke Phone uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Monke Phone uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Monke Phone uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-10.57%
30 dienas$ 0-77.85%
60 dienas$ 0-70.74%
90 dienas$ 0--

Kas ir Monke Phone (MONKEPHONE)?

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Monke Phone (MONKEPHONE) resurss

Oficiālā interneta vietne

Monke Phone cenas prognoze (USD)

Kāda būs Monke Phone (MONKEPHONE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Monke Phone (MONKEPHONE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Monke Phone prognozes.

Apskati Monke Phone cenas prognozi!

MONKEPHONE uz vietējām valūtām

Monke Phone (MONKEPHONE) tokenomika

Monke Phone (MONKEPHONE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MONKEPHONE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Monke Phone (MONKEPHONE)

Kāda ir Monke Phone (MONKEPHONE) vērtība šodien?
Reāllaika MONKEPHONE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MONKEPHONE uz USD cena?
Pašreizējā MONKEPHONE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Monke Phone tirgus maksimums?
MONKEPHONE tirgus maksimums ir $ 44.46K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MONKEPHONE apjoms apgrozībā?
MONKEPHONE apjoms apgrozībā ir 999.40M USD.
Kāda bija MONKEPHONE vēsturiski augstākā cena?
MONKEPHONE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00176224 USD apmērā.
Kāda bija MONKEPHONE vēsturiski zemākā cena?
MONKEPHONE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MONKEPHONE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MONKEPHONE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MONKEPHONE šogad kāps augstāk?
MONKEPHONE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MONKEPHONE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:29:01 (UTC+8)

Monke Phone (MONKEPHONE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

