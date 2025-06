Monitoring the Situation (MONITOR) aktuālā cena šodien ir 0 USD . Tā pašreizējais tirgus maksimums ir $ 120.70K USD . MONITOR uz USD cena tiek atjaunināta reālajā laikā. Atslēga Monitoring the Situation Tirgus veiktspēja: - 24 stundu tirdzniecības apjoms ir -- USD Monitoring the Situation cenas izmaiņas dienas laikā ir -46.82% - Tam ir apjoms apgrozībā 999.92M USD

Monitoring the Situation (MONITOR) cenas veiktspēja USD

Šodien cenas izmaiņas Monitoring the Situation uz USD bija $ -0.00010654685560716.

Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Monitoring the Situation uz USD bija $ 0.

Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Monitoring the Situation uz USD bija $ 0.

Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Monitoring the Situation uz USD bija $ 0.

Periods Mainīt (USD) Mainīt (%) Šodien $ -0.00010654685560716 -46.82% 30 dienas $ 0 -- 60 dienas $ 0 -- 90 dienas $ 0 --

Monitoring the Situation (MONITOR) cenas analīze

Atklāj Monitoring the Situation jaunāko cenu analīzi: 24 h zemākā un augstākā, vēsturiskais maksimums un ikdienas izmaiņas:

24h zemākā $ 0$ 0 $ 0 24h augstākā $ 0$ 0 $ 0 Visu laiku augstākā $ 0.00228968$ 0.00228968 $ 0.00228968 Cenas izmaiņas (1h) -1.32% Cenas izmaiņas (1d) -46.82% Cenas izmaiņas (7d) --

Monitoring the Situation (MONITOR) tirgus informācija

Ienirsti tirgus statistikas datos: tirgus maksimums, 24 h apjoms un piedāvājums: