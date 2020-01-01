MonbaseCoin (MBC) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MonbaseCoin (MBC), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MonbaseCoin (MBC) informācija

Monbase is a leading digital asset exchange that offers a seamless and secure trading experience for users of all levels. Our platform is built on cutting-edge technology and designed with user-centricity at its core.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://monbase.com

MonbaseCoin (MBC) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MonbaseCoin (MBC) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 105.98M
$ 105.98M
Kopējais apjoms:
$ 189.70M
$ 189.70M
Apjoms apgrozībā:
$ 189.70M
$ 189.70M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 105.98M
$ 105.98M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.663524
$ 0.663524
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.0084061
$ 0.0084061
Pašreizējā cena:
$ 0.558661
$ 0.558661

MonbaseCoin (MBC) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MonbaseCoin (MBC) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MBC tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MBC tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MBC tokenomiku, uzzini MBC tokena reāllaika cenu!

MBC cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MBC? Mūsu MBC cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.