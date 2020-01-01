Molly the Otter (MOLLY) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Molly the Otter (MOLLY), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family.

Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan.

"She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says.

A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her.

After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family.

http://mollyonsol.co/

Molly the Otter (MOLLY) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Molly the Otter (MOLLY) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 10.94K
Kopējais apjoms:
$ 997.94M
Apjoms apgrozībā:
$ 997.94M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 10.94K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Molly the Otter (MOLLY) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Molly the Otter (MOLLY) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MOLLY tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MOLLY tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MOLLY tokenomiku, uzzini MOLLY tokena reāllaika cenu!

MOLLY cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MOLLY? Mūsu MOLLY cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

