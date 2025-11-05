BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Moaner Melter Slime cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MOANER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOANER cenas tendenci MEXC.Reāllaika Moaner Melter Slime cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MOANER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOANER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MOANER

MOANER Cenas informācija

Kas ir MOANER

MOANER Tehniskais dokuments

MOANER Oficiālā tīmekļa vietne

MOANER Tokenomika

MOANER Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Moaner Melter Slime logotips

Moaner Melter Slime Cena (MOANER)

Nav sarakstā

1 MOANER uz USD reāllaika cena:

--
----
-15.60%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Moaner Melter Slime (MOANER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:28:31 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-15.60%

-18.75%

-18.75%

Moaner Melter Slime (MOANER) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MOANER tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOANER visu laiku augstākā cena ir $ 0, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MOANER ir mainījies par +0.32% pēdējā stundā, par -15.60% pēdējo 24 stundu laikā un par -18.75% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Moaner Melter Slime (MOANER) tirgus informācija

$ 75.75K
$ 75.75K$ 75.75K

--
----

$ 75.75K
$ 75.75K$ 75.75K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Pašreizējais Moaner Melter Slime tirgus maksimums ir $ 75.75K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOANER apjoms apgrozībā ir 420.69B ar kopējo apjomu 420690000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 75.75K.

Moaner Melter Slime (MOANER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Moaner Melter Slime uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Moaner Melter Slime uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Moaner Melter Slime uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Moaner Melter Slime uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-15.60%
30 dienas$ 0-68.23%
60 dienas$ 0-80.33%
90 dienas$ 0--

Kas ir Moaner Melter Slime (MOANER)?

Moaner Melter Slime ($MOANER) is a meme project about one of the hot new characters from Matt Furie, creator of Pepe The Frog. Launched on the Ethereum blockchain, $MOANER is both a cryptocurrency token and a cultural phenomenon tied to Furie’s Cortex Vortex book, where Moaner Melter Slime emerges as a lead character, featured prominently on a full page. First introduced in Furie’s ZOGZ NFT collection, this character - a melancholic, frog-faced specter - has evolved into the centerpiece of a dynamic ecosystem blending storytelling and community engagement.

The project’s cultural resonance stems from Matt Furie’s legacy, with Cortex Vortex amplifying $MOANER’s role as a fresh meta in meme culture. By combining Furie’s artistic vision with blockchain innovation, $MOANER creates a unique space where art, community, and finance intersect. It appeals to fans of Furie’s work, and NFT collectors, positioning Moaner Melter Slime as a trailblazer in the evolving landscape of digital assets and creative storytelling.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Moaner Melter Slime (MOANER) resurss

Tehniskais dokuments
Oficiālā interneta vietne

Moaner Melter Slime cenas prognoze (USD)

Kāda būs Moaner Melter Slime (MOANER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Moaner Melter Slime (MOANER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Moaner Melter Slime prognozes.

Apskati Moaner Melter Slime cenas prognozi!

MOANER uz vietējām valūtām

Moaner Melter Slime (MOANER) tokenomika

Moaner Melter Slime (MOANER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOANER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Moaner Melter Slime (MOANER)

Kāda ir Moaner Melter Slime (MOANER) vērtība šodien?
Reāllaika MOANER cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MOANER uz USD cena?
Pašreizējā MOANER uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Moaner Melter Slime tirgus maksimums?
MOANER tirgus maksimums ir $ 75.75K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MOANER apjoms apgrozībā?
MOANER apjoms apgrozībā ir 420.69B USD.
Kāda bija MOANER vēsturiski augstākā cena?
MOANER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0 USD apmērā.
Kāda bija MOANER vēsturiski zemākā cena?
MOANER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MOANER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MOANER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MOANER šogad kāps augstāk?
MOANER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MOANER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:28:31 (UTC+8)

Moaner Melter Slime (MOANER) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,093.76
$101,093.76$101,093.76

-2.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.12
$3,256.12$3,256.12

-7.15%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.91
$153.91$153.91

-4.68%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1838
$2.1838$2.1838

-4.30%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,093.76
$101,093.76$101,093.76

-2.02%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,256.12
$3,256.12$3,256.12

-7.15%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1838
$2.1838$2.1838

-4.30%

Solana logotips

Solana

SOL

$153.91
$153.91$153.91

-4.68%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16149
$0.16149$0.16149

-1.48%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25921
$0.25921$0.25921

+1,589.76%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0712
$2.0712$2.0712

+1,280.80%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000300
$0.0000000000000000000000000300$0.0000000000000000000000000300

+334.78%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05445
$0.05445$0.05445

+54.33%