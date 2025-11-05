BiržaDEX+
Reāllaika Moaner by Matt Furie cena šodien ir 0.00002996 USD. Seko līdzi reāllaika MOANER uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MOANER cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MOANER

MOANER Cenas informācija

Kas ir MOANER

MOANER Oficiālā tīmekļa vietne

MOANER Tokenomika

MOANER Cenas prognoze

Moaner by Matt Furie Cena (MOANER)

1 MOANER uz USD reāllaika cena:

-9.60%1D
Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
Moaner by Matt Furie (MOANER) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:28:21 (UTC+8)

Moaner by Matt Furie (MOANER) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
24h zemākā
24h augstākā

-0.47%

-9.98%

-29.81%

-29.81%

Moaner by Matt Furie (MOANER) reāllaika cena ir $0.00002996. Pēdējo 24 stundu laikā MOANER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002956 līdz augstākajai $ 0.00003371, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOANER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00059949, savukārt zemākā - $ 0.00002956.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MOANER ir mainījies par -0.47% pēdējā stundā, par -9.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Moaner by Matt Furie (MOANER) tirgus informācija

Pašreizējais Moaner by Matt Furie tirgus maksimums ir $ 29.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOANER apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.96K.

Moaner by Matt Furie (MOANER) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ -0.0000177648.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ -0.0000241324.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-9.98%
30 dienas$ -0.0000177648-59.29%
60 dienas$ -0.0000241324-80.54%
90 dienas$ 0--

Kas ir Moaner by Matt Furie (MOANER)?

Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.

Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.

This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Moaner by Matt Furie (MOANER) resurss

Oficiālā interneta vietne

Moaner by Matt Furie cenas prognoze (USD)

Kāda būs Moaner by Matt Furie (MOANER) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Moaner by Matt Furie (MOANER) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Moaner by Matt Furie prognozes.

Apskati Moaner by Matt Furie cenas prognozi!

MOANER uz vietējām valūtām

Moaner by Matt Furie (MOANER) tokenomika

Moaner by Matt Furie (MOANER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOANER tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Moaner by Matt Furie (MOANER)

Kāda ir Moaner by Matt Furie (MOANER) vērtība šodien?
Reāllaika MOANER cena USD ir 0.00002996 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MOANER uz USD cena?
Pašreizējā MOANER uz USD cena ir $ 0.00002996. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Moaner by Matt Furie tirgus maksimums?
MOANER tirgus maksimums ir $ 29.96K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MOANER apjoms apgrozībā?
MOANER apjoms apgrozībā ir 1.00B USD.
Kāda bija MOANER vēsturiski augstākā cena?
MOANER sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00059949 USD apmērā.
Kāda bija MOANER vēsturiski zemākā cena?
MOANER sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.00002956 USD.
Kāds ir MOANER tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MOANER tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MOANER šogad kāps augstāk?
MOANER cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MOANER cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:28:21 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

