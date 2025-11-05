Moaner by Matt Furie Cena (MOANER)
-0.47%
-9.98%
-29.81%
-29.81%
Moaner by Matt Furie (MOANER) reāllaika cena ir $0.00002996. Pēdējo 24 stundu laikā MOANER tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00002956 līdz augstākajai $ 0.00003371, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MOANER visu laiku augstākā cena ir $ 0.00059949, savukārt zemākā - $ 0.00002956.
Īstermiņa veiktspējas ziņā MOANER ir mainījies par -0.47% pēdējā stundā, par -9.98% pēdējo 24 stundu laikā un par -29.81% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
Pašreizējais Moaner by Matt Furie tirgus maksimums ir $ 29.96K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MOANER apjoms apgrozībā ir 1.00B ar kopējo apjomu 1000000000.0. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 29.96K.
Šodien cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ -0.0000177648.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ -0.0000241324.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Moaner by Matt Furie uz USD bija $ 0.
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ 0
|-9.98%
|30 dienas
|$ -0.0000177648
|-59.29%
|60 dienas
|$ -0.0000241324
|-80.54%
|90 dienas
|$ 0
|--
Matt Furie, creator of Pepe the Frog, is working on a new book called Cortex Vortex, and Moaner is shaping up to be the star. His editor Beuys is foreshadowing the main role of Moaner in the book as it is his main PFP and the symbol of attention on his recent Instagram posts.
Moaner represents the evolution of meme culture and artistic expression in the digital age. This community-driven token celebrates the intersection of art, culture, and decentralized finance, bringing together fans of Matt Furie's iconic art style and the vibrant world of cryptocurrency.
This is 100% community-controlled! No devs pulling the strings No jeets No greed We’re here to PUMP it hard, together!
Moaner by Matt Furie (MOANER) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MOANER tokena tokenomiku tagad!
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
