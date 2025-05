Kas ir MM72 (MM72)?

MM72 is a long-term project related to the resolution of the Non Performing Tokens problem. An innovative SWAP promises the conversion of non-performing tokens with values from a minimum of 10 to a maximum of 100 times the ascertained value (which in MM72 can never be absolute zero).

