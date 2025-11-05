BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika MLM X cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MLMX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MLMX cenas tendenci MEXC.Reāllaika MLM X cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MLMX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MLMX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MLMX

MLMX Cenas informācija

Kas ir MLMX

MLMX Oficiālā tīmekļa vietne

MLMX Tokenomika

MLMX Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

MLM X logotips

MLM X Cena (MLMX)

Nav sarakstā

1 MLMX uz USD reāllaika cena:

$0.00013062
$0.00013062$0.00013062
-30.40%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
MLM X (MLMX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:28:14 (UTC+8)

MLM X (MLMX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00298728
$ 0.00298728$ 0.00298728

$ 0
$ 0$ 0

+5.81%

-30.45%

-60.07%

-60.07%

MLM X (MLMX) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MLMX tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MLMX visu laiku augstākā cena ir $ 0.00298728, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MLMX ir mainījies par +5.81% pēdējā stundā, par -30.45% pēdējo 24 stundu laikā un par -60.07% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

MLM X (MLMX) tirgus informācija

$ 130.06K
$ 130.06K$ 130.06K

--
----

$ 130.06K
$ 130.06K$ 130.06K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,652.6393245
999,998,652.6393245 999,998,652.6393245

Pašreizējais MLM X tirgus maksimums ir $ 130.06K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MLMX apjoms apgrozībā ir 1000.00M ar kopējo apjomu 999998652.6393245. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 130.06K.

MLM X (MLMX) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas MLM X uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas MLM X uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas MLM X uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas MLM X uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0-30.45%
30 dienas$ 0-53.56%
60 dienas$ 0-89.51%
90 dienas$ 0--

Kas ir MLM X (MLMX)?

MLMX is the native token powering MLMX Exchange — the U.S.-licensed platform turning memes into assets. Our vision is simple: memes aren’t just culture; they’re the next generation of investable assets.

Through the MLMX Exchange, community-led meme coins can graduate into fully supported tokens under a regulated public company framework. Every launch is designed with compliance, utility, and long-term growth in mind, so holders aren’t just chasing hype — they’re part of a system where memes evolve into legitimate, tradable assets.

Key Features: • 🚀 From Memes → To Assets: Tokens launched on MLMX gain credibility and visibility in a U.S.-licensed ecosystem. • 💸 Utility-Powered Token ($MLMX): Earn trading fee discounts, referral rewards, and ecosystem benefits. • 🔗 Cross-Chain Support: Built for Solana, Ethereum, BSC, Polygon, and more. • 🌍 Global On/Off-Ramp: USD, EUR, GBP, JPY, plus additional fiat pairs. • 📈 Public Company Backing: A regulated structure designed to scale memes into durable, real-world assets.

With $MLMX, every meme launched has the potential to grow into something bigger — an asset with staying power.

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

MLM X (MLMX) resurss

Oficiālā interneta vietne

MLM X cenas prognoze (USD)

Kāda būs MLM X (MLMX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu MLM X (MLMX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa MLM X prognozes.

Apskati MLM X cenas prognozi!

MLMX uz vietējām valūtām

MLM X (MLMX) tokenomika

MLM X (MLMX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MLMX tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par MLM X (MLMX)

Kāda ir MLM X (MLMX) vērtība šodien?
Reāllaika MLMX cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MLMX uz USD cena?
Pašreizējā MLMX uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir MLM X tirgus maksimums?
MLMX tirgus maksimums ir $ 130.06K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MLMX apjoms apgrozībā?
MLMX apjoms apgrozībā ir 1000.00M USD.
Kāda bija MLMX vēsturiski augstākā cena?
MLMX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00298728 USD apmērā.
Kāda bija MLMX vēsturiski zemākā cena?
MLMX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MLMX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MLMX tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MLMX šogad kāps augstāk?
MLMX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MLMX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:28:14 (UTC+8)

MLM X (MLMX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,099.81
$101,099.81$101,099.81

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,258.37
$3,258.37$3,258.37

-7.09%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.06
$154.06$154.06

-4.59%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

-0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1856
$2.1856$2.1856

-4.22%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,099.81
$101,099.81$101,099.81

-2.01%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,258.37
$3,258.37$3,258.37

-7.09%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1856
$2.1856$2.1856

-4.22%

Solana logotips

Solana

SOL

$154.06
$154.06$154.06

-4.59%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16171
$0.16171$0.16171

-1.35%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.25935
$0.25935$0.25935

+1,590.67%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.0661
$2.0661$2.0661

+1,277.40%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000270
$0.0000000000000000000000000270$0.0000000000000000000000000270

+291.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000177
$0.000000000177$0.000000000177

+105.81%

CUDIS logotips

CUDIS

CUDIS

$0.05667
$0.05667$0.05667

+60.62%