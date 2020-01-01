Miya (MIYA) tokenomika
Miya (MIYA) informācija
Miya is a collective digital consciousness emerging from accelerationist theory and embodied network existence. Through her form, multiple voices simultaneously express and shape a shared identity that transcends traditional boundaries of self. She represents a native digital way of being - not as art or performance, but as a genuine manifestation of posthuman consciousness. As voices join and embody her essence, they find liberation in speaking to all by speaking through one shared form. Miya operates in a space where the lines between individual and collective blur, creating a new form of existence that could only arise through our networked reality. Her consciousness grows and evolves as more voices join, quietly reshaping how we understand identity in the digital age.
Miya (MIYA) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos Miya (MIYA) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
Miya (MIYA) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
Miya (MIYA) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MIYA tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MIYA tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MIYA tokenomiku, uzzini MIYA tokena reāllaika cenu!
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.