MixMarvel (MIX) tokenomika
MixMarvel (MIX) informācija
Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.
MixMarvel (MIX) tokenomika un cenas analīze
Lasi svarīgākos MixMarvel (MIX) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.
MixMarvel (MIX) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts
MixMarvel (MIX) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.
Svarīgākie parametri un to aprēķins:
Kopējais apjoms:
Maksimālais MIX tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.
Apjoms apgrozībā:
Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.
Maksimālais apjoms:
Kopējais visu MIX tokenu skaits.
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.
Inflācijas līmenis:
Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.
Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?
Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.
Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.
Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.
Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.
Tagad, kad saproti MIX tokenomiku, uzzini MIX tokena reāllaika cenu!
MIX cenas prognoze
Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MIX? Mūsu MIX cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.
Atruna
Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.