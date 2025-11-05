BiržaDEX+
Reāllaika Mitosis EOL BNB cena šodien ir 926.77 USD. Seko līdzi reāllaika MIBNB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MIBNB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MIBNB

MIBNB Cenas informācija

Kas ir MIBNB

MIBNB Oficiālā tīmekļa vietne

MIBNB Tokenomika

MIBNB Cenas prognoze

Mitosis EOL BNB Cena (MIBNB)

Nav sarakstā

1 MIBNB uz USD reāllaika cena:

$928.65
$928.65
-5.20%1D
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
Mitosis EOL BNB (MIBNB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:44:19 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 878.23
$ 878.23
24h zemākā
$ 993.49
$ 993.49
24h augstākā

$ 878.23
$ 878.23

$ 993.49
$ 993.49

$ 1,341.21
$ 1,341.21

$ 824.92
$ 824.92

+3.23%

-5.30%

-15.22%

-15.22%

Mitosis EOL BNB (MIBNB) reāllaika cena ir $926.77. Pēdējo 24 stundu laikā MIBNB tika tirgots robežās no zemākās $ 878.23 līdz augstākajai $ 993.49, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MIBNB visu laiku augstākā cena ir $ 1,341.21, savukārt zemākā - $ 824.92.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MIBNB ir mainījies par +3.23% pēdējā stundā, par -5.30% pēdējo 24 stundu laikā un par -15.22% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) tirgus informācija

$ 2.08M
$ 2.08M

--
--

$ 2.08M
$ 2.08M

2.26K
2.26K

2,264.461861844889
2,264.461861844889

Pašreizējais Mitosis EOL BNB tirgus maksimums ir $ 2.08M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MIBNB apjoms apgrozībā ir 2.26K ar kopējo apjomu 2264.461861844889. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 2.08M.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas Mitosis EOL BNB uz USD bija $ -51.915486013943.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas Mitosis EOL BNB uz USD bija $ -181.2907622890.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas Mitosis EOL BNB uz USD bija $ +87.9470439510.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas Mitosis EOL BNB uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -51.915486013943-5.30%
30 dienas$ -181.2907622890-19.56%
60 dienas$ +87.9470439510+9.49%
90 dienas$ 0--

Kas ir Mitosis EOL BNB (MIBNB)?

Mitosis' yield-bearing BNB, issued via Mitosis EOL VLF (Vault Liquidity Framework), leveraging the DeFi strategies operated by Lista DAO.

"Mitosis is a cross-chain DeFi protocol that transforms liquidity positions into programmable and composable assets. It addresses two major inefficiencies in decentralized finance: the illiquidity of staked assets and the lack of access to high-yield opportunities for smaller users.

Users deposit tokens into Mitosis Vaults across supported blockchains and receive representative assets called Hub Assets on the Mitosis Chain. These can be deployed into two yield frameworks: Ecosystem-Owned Liquidity (EOL) and Matrix. EOL enables governance-driven asset allocation, while Matrix offers curated liquidity campaigns. Each framework issues distinct position tokens—miAssets for EOL and maAssets for Matrix.

Unlike traditional DeFi liquidity tokens, Mitosis position tokens are programmable components that can be traded, used as collateral, or restructured into new financial products. The protocol's infrastructure supports advanced financial engineering and transparent price discovery.

Through collective liquidity aggregation, Mitosis grants users access to preferential yield terms typically reserved for institutional players. Its governance model ensures that token holders participate in capital allocation decisions, fostering a more democratic liquidity ecosystem.

With a cross-chain settlement layer and a design focused on modularity, Mitosis establishes a new standard for programmable liquidity in DeFi."

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

Mitosis EOL BNB (MIBNB) resurss

Oficiālā interneta vietne

Mitosis EOL BNB cenas prognoze (USD)

Kāda būs Mitosis EOL BNB (MIBNB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Mitosis EOL BNB (MIBNB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Mitosis EOL BNB prognozes.

Apskati Mitosis EOL BNB cenas prognozi!

MIBNB uz vietējām valūtām

Mitosis EOL BNB (MIBNB) tokenomika

Mitosis EOL BNB (MIBNB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MIBNB tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par Mitosis EOL BNB (MIBNB)

Kāda ir Mitosis EOL BNB (MIBNB) vērtība šodien?
Reāllaika MIBNB cena USD ir 926.77 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MIBNB uz USD cena?
Pašreizējā MIBNB uz USD cena ir $ 926.77. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Mitosis EOL BNB tirgus maksimums?
MIBNB tirgus maksimums ir $ 2.08M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MIBNB apjoms apgrozībā?
MIBNB apjoms apgrozībā ir 2.26K USD.
Kāda bija MIBNB vēsturiski augstākā cena?
MIBNB sasniedza vēsturiski augstāko cenu 1,341.21 USD apmērā.
Kāda bija MIBNB vēsturiski zemākā cena?
MIBNB sasniedza vēsturiski zemāko cenu 824.92 USD.
Kāds ir MIBNB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MIBNB tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MIBNB šogad kāps augstāk?
MIBNB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MIBNB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 06:44:19 (UTC+8)

Mitosis EOL BNB (MIBNB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

$101,121.34

$3,249.01

$154.30

$1.0001

$2.2056

