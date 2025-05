Kas ir Misser (MISSER)?

Misser is a community token launched fairly on ape.store, that capitalizes on the sentiment of missing meme coins that run up to multi millions. Run by an experienced CTO team, it aims to bring value to its holders. It is a meme coin that aims to unite every person who has ever faded a runner, and regretted it. It is is tokenized FOMO. Misser aims to finally bring a community together that for once, will not miss.

