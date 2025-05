Kas ir Mirai Nodes (MIRAI)?

Mirai Nodes is develope a mobile app called Mirai Vault. It is a mobile application for Proof of Stake (POS) coin users, offering a comprehensive and user-friendly platform for staking, masternode sharing, and wallet functionalities. Mirai Vault is designed to enhance the POS experience with a focus on efficiency, security, and accessibility. Mirai Vault offering multinode system support with the lowest fees, integrated staking and masternode sharing, secure wallet functionalities, and a fair distribution model

