MintSwapToken (MST) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par MintSwapToken (MST), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
MintSwapToken (MST) informācija

MintSwap is the first DEX & NFT marketplace natively on the Mint Blockchain, providing token DEX, NFT trading, and NFTFi functions for Web3 users.

MintSwap integrates the entire lifespan of a token — from zero to hero — into one protocol. For developers, MintSwap supports exclusive fair launch mechanics and token management tools built by DeFi’s best; and for general users, MintSwap supports advantageous yield and LP opportunities, built-in social and analytic features, and an easy trading experience.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://www.mintswap.finance/
Tehniskais dokuments:
https://docs.mintswap.finance/

MintSwapToken (MST) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos MintSwapToken (MST) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 14.49K
$ 14.49K
Kopējais apjoms:
$ 100.00M
$ 100.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 70.22M
$ 70.22M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 20.63K
$ 20.63K
Visu laiku augstākā cena:
$ 0.01026413
$ 0.01026413
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0.00020632
$ 0.00020632

MintSwapToken (MST) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

MintSwapToken (MST) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MST tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MST tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MST tokenomiku, uzzini MST tokena reāllaika cenu!

MST cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MST? Mūsu MST cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

