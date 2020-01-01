Minidoge (MINIDOGE) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Minidoge (MINIDOGE), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Minidoge (MINIDOGE) informācija

Minidoge is a structural Meme project built on the BSC public chain ecosystem. It is committed to breaking the hype narrative of traditional Meme projects and creating a new Web3 paradigm that integrates DeFi financial incentives, DePIN physical computing power networks, and AI public chain intelligent engines. By connecting community sentiment with real value, Minidoge is promoting the evolution of Meme from "memes" to "productivity," and constructing a sustainable ecological incentive system and a global participatory growth model.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://aiminidoge.com/
Tehniskais dokuments:
https://dcnw5uflg4ql.feishu.cn/file/YUALb5eA0o3yM2x5C6RceeiPn52

Minidoge (MINIDOGE) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Minidoge (MINIDOGE) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 133.29M
Kopējais apjoms:
$ 1,000.00T
Apjoms apgrozībā:
$ 700.00T
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 190.41M
Visu laiku augstākā cena:
$ 0
Visu laiku zemākā cena:
$ 0
Pašreizējā cena:
$ 0
Minidoge (MINIDOGE) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Minidoge (MINIDOGE) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MINIDOGE tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MINIDOGE tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MINIDOGE tokenomiku, uzzini MINIDOGE tokena reāllaika cenu!

MINIDOGE cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MINIDOGE? Mūsu MINIDOGE cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

