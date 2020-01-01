Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika

Uzzini svarīgākos ieskatus par Mineral Vault I Security Token (MNRL), tostarp tokenu kopējais skaits, sadales modelis un reāllaika tirgus dati.
Mineral Vault I Security Token (MNRL) informācija

Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.

Oficiālā tīmekļa vietne:
https://mineralvault.io/

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika un cenas analīze

Lasi svarīgākos Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikas un cenas datus, tostarp tirgus kapitalizācija, informācija par apjomu, FDV un cenas vēsture. Izproti tokena pašreizējo vērtību un pozīciju tirgū ar vienu skatienu.

Tirgus kapitalizācija:
$ 2.27M
Kopējais apjoms:
$ 10.00M
Apjoms apgrozībā:
$ 2.28M
FDV (kopējā visu tokenu vērtība):
$ 9.95M
Visu laiku augstākā cena:
$ 1.008
Visu laiku zemākā cena:
$ 0.976083
Pašreizējā cena:
$ 0.99526
Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomika: Galveno metriku un izmantošanas gadījumu apraksts

Mineral Vault I Security Token (MNRL) tokenomikas izpratne ir būtiski svarīga ilgtermiņa vērtības, ilgtspējas un potenciāla analīzei.

Svarīgākie parametri un to aprēķins:

Kopējais apjoms:

Maksimālais MNRL tokenu skaits, kas jebkad tiks izveidots.

Apjoms apgrozībā:

Pašlaik tirgū pieejamo tokenu skaits un lietotāju kontos esošie tokeni.

Maksimālais apjoms:

Kopējais visu MNRL tokenu skaits.

FDV (kopējā visu tokenu vērtība):

Aprēķins: cena x maksimālais apjoms, iegūstot kopējo tirgus kapitalizāciju, ja visi tokeni atrodas apgrozībā.

Inflācijas līmenis:

Atspoguļo, cik ātri tiek ieviesti jauni tokeni, ietekmējot to pieejamību un ilgtermiņa cenas izmaiņas.

Kāpēc šīs metrikas ir svarīgas tirgotājiem?

Augsts apjoms apgrozībā = lielāka likviditāte.

Ierobežots maksimālais apjoms + zema inflācija = potenciāls cenas pieaugums ilgtermiņā.

Pārredzama tokena sadale = augstāka ticamība projektam un zemāks centralizētas kontroles risks.

Augsta FDV (tokenu kopējā vērtība) ar zemu pašreizējo tirgus kapitalizāciju = signāls par iespējamu pārmērīgi augstu novērtējumu.

Tagad, kad saproti MNRL tokenomiku, uzzini MNRL tokena reāllaika cenu!

MNRL cenas prognoze

Vēlies uzzināt, kurā virzienā dodas MNRL? Mūsu MNRL cenas prognozēšanas lapa apvieno noskaņojumu tirgū, vēsturiskās tendences un tehniskos rādītājus, lai sniegtu skaidru priekšstatu.

Pērc kriptovalūtu tikai par 1 USDT: Tavs vieglākais ceļš uz kriptovalūtu!

Atruna

Šajā lapā pieejamie tokenomikas dati ir iegūti no trešo pušu avotiem. MEXC negarantē šo datu precizitāti. Veic padziļinātu izpēti, pirms ieguldīt.